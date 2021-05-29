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Бывший футболист сборной Украины Вячеслав Шевчук перед своим скандальным задержанием за вождение в нетрезвом виде присутствовал на праздновании 85-летия донецкого Шахтера.

Видео с участием экс-защитника на мероприятии опубликовал в сторис Instagram журналист Роман Бебех.

В ролике видно, как Шевчук уже, предположительно, в нетрезвом виде присоединяется к другим лицам, которые принимали участие в праздновании.

Автор видео действия известного в прошлом футболиста прокомментировал словами: «Шевчук максимально активный».

Вячеслав выступал за Шахтер с 2005 по 2016 год. В составе сборной Украины он сыграл 54 матча.
ForUm

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