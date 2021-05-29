Бывший футболист сборной Украины Вячеслав Шевчук перед своим скандальным задержанием за вождение в нетрезвом виде присутствовал на праздновании 85-летия донецкого Шахтера.
Видео с участием экс-защитника на мероприятии опубликовал в сторис Instagram журналист Роман Бебех.
В ролике видно, как Шевчук уже, предположительно, в нетрезвом виде присоединяется к другим лицам, которые принимали участие в праздновании.
Автор видео действия известного в прошлом футболиста прокомментировал словами: «Шевчук максимально активный».
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время