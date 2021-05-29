В субботу, 29 мая, в результате ДТП на трассе Киев-Чоп возле Львова погибли два человека.

Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на местную полицию.

Авария произошла около 10:30 возле села Пасеки-Зубрицкие Львовской области.

По предварительным данным, на трассе произошло лобовое столкновение после того, как один из водителей выехал на встречную полосу движения.

Напомним, в результате ДТП с участием грузовика вблизи села Могилев Днепропетровской области погибли четыре человека.