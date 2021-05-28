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Словакия выделила Украине помощь в размере 600 тыс. евро на закупку вакцины от коронавируса.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе встречи с премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

Хегер отметил, что Словакия активно продвигает инициативу распространения вакцин для соседних стран и будет продолжать делать это в дальнейшем. Также он сообщил, что Словакия передает детской больницы «Охматдет» сертификат о предоставлении защитных средств в размере 195 000 евро.
ForUm

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