Словакия выделила Украине помощь в размере 600 тыс. евро на закупку вакцины от коронавируса.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе встречи с премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.
Хегер отметил, что Словакия активно продвигает инициативу распространения вакцин для соседних стран и будет продолжать делать это в дальнейшем. Также он сообщил, что Словакия передает детской больницы «Охматдет» сертификат о предоставлении защитных средств в размере 195 000 евро.
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