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В апреле 2021 года реальная зарплата по сравнению с мартом 2021 года упала на 1,2%, а за год выросла на 19,7%.

Об этом свидетельствуют данные Госстата, передает «Экономическая правда».

При этом, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в апреле составила 13 543 грн.

По сравнению с мартом размер средней номинальной зарплаты уменьшился на 0,5%, а за последние 12 месяцев (по сравнению с апрелем 2020 года) увеличился на 29,8%.

При этом, самая высокая начисленная зарплата в марте была в Киеве - 20 422 грн, самая низкая - в Херсонской области (10 647 грн).

Самую большую зарплату получали работники сферы информации и телекоммуникаций - 27 101 грн, и финансовой и страховой деятельности - 25 557 грн, самую низкую - работники, задействованные в организации питания и временного размещения - 6 979 грн.
ForUm

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