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Вчера, 27 мая, в Донецкой области 16-летняя девушка пересекая минные поля на линии разграничения, вышла в контролируемый Украиной пгт Верхнеторецкое, сообщает пресс-служба МВД.

Около 23:00 на позиции Вооруженных сил Украины со стороны так называемой «ДНР» возле пгт Верхнеторецкое вышла 16-летняя девушка. Она вместе с бабушкой, которая является ее опекуном, проживает в пгт Горловка и имеет паспорт так называемой «ДНР».

Правоохранители установили, что несовершеннолетняя, после отдыха с друзьями, пересекая минные поля, сознательно пришла на линию разграничения пгт. Верхнеторецкое. Она сообщила о желании проживать на территории неоккупированной Украины. По словам девушки, она имеет родственников в Западной Украине.

Сейчас девушкой занимается ювенальная полиция Донетчины и социальная служба. Ее осмотрели медики, телесных повреждений не имеет. С девушкой работают психологи. До установления всех обстоятельств несовершеннолетний будет находиться в приюте под наблюдением полицейских и работников органов опеки детей.
ForUm

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