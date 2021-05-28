В деле экс-президента Виктора Януковича нет незакрытого гештальта. Об этом заявила председатель Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова в эфире телеканала «Украина 24».

«Надо объяснить людям, что международный розыск для нас — это один из этапов уголовного процесса. Всегда проблематика в выставлении карточек Интерпола. Интерпол не очень любит выставлять карточки по ст. 111 (государственная измена), потому что это часть блока, где политические производства. Что касается Януковича, там нет незакрытого гештальта. На самом деле у него есть приговор, который уже вступил в законную силу 2 октября 2020 года. Он приговорен к 13 годам лишения свободы.

Мы подавали на экстрадицию — Россия нам отказала. Мы будем еще подавать на экстрадицию. Сейчас есть 6 базовых производств, по которым мы движемся. Сейчас Рада приняла закон о «заочке», президент подписал — думаю, это будет толчок в этих процессах», — сказала она.

Венедиктова рассказала, куда делись 1,5 млрд долларов из состояния Януковича, которые были возвращены в Украину.

«Относительно 1,5 млрд долларов - они зашли в бюджет. Почему мы говорим об этом публично — потому что у нас сейчас идет судебное разбирательство по этим 1,5 млрд долларов. Мы переживаем, но будем смотреть, как это дело будет рассматриваться в суде. Но то, что деньги зашли в госбюджет — факт. Главное, чтобы они не вышли из госбюджета», — сказала она.