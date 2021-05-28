Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что для Украины растут риски из-за выбора Александра Лукашенко двигать Беларусь в сторону Российской Федерации.

Как передает УНИАН, об этом Кулеба сказал в эфире программы «Право на владу» на телеканале «1+1».

«Александр Лукашенко своими действиями не оставляет просто возможности выстраивать с ним отношения. Это не выбор Украины - увеличивать для себя российскую угрозу на белорусском направлении. Это выбор так называемого президента Лукашенко. Он избрал этот путь. Если человек решил прыгнуть с моста, и уже прыгнул, - ты его уже не поймаешь», - подчеркнул Кулеба.

Министр добавил, что Лукашенко своими действиями двигает Беларусь в сторону РФ.

«Это правда, что риски для нас растут. Но мы не можем идти на компромисс с человеком, который прибегает к таким действиям», - заявил Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что обострение в отношениях с Беларусью - это не выбор Украины.

«Увеличение рисков для нашей национальной безопасности со стороны белорусской границы - это не наш выбор. Но мы должны уметь сплотиться до вызова и роста вызовов с любого направления. Мы должны защищать наши интересы», - сказал Кулеба.

Глава МИД заявил, что Украина никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела Беларуси.

«Как государство, мы заинтересованы в том, чтобы рядом с нами была европейская, стабильная и демократическая Беларусь», - добавил министр.

Кулеба считает, что Лукашенко «сам себе отрезает путь и оставляет себе лишь одну дорогу - это дорога еще более тесного союза, и по сути, де-факто, возможно это завершится поглощением Беларуси Российской Федерацией под тем или иным предлогом».