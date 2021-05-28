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США приняли решение решили не возобновлять сотрудничество с Россией в рамках Договора об открытом небе.

По данным американских чиновников, заместитель госсекретаря США Венди Шерман уже известила заместителя главы МИД России Сергея Рябкова, что США не будут возвращаться к соглашению, с которого вышли в ноябре 2020 года, сообщает Голос Америки со ссылкой на репортера Associated Press в Белом доме Зика Миллера.

Тогда Вашингтон назвал причиной выхода нарушение условий Договора со стороны России. Россия осудила решение США.

Договор об открытом небе разрешал полеты с целью мониторинга над военными комплексами страны-партнера. Он имел целью укрепить доверие между военными обеих стран.

Сейчас между США и Россией остается действующим лишь соглашение о стратегических наступательных вооружениях СНВ-3 (New START). Его действие продлили в феврале этого года, но Москва уже успела обвинить США в злоупотреблении.

Спецпредставитель США по вопросам разоружения Роберт Вуд заявил, что президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин на встрече обсудят вопросы стратегической стабильности по ряду вопросов контроля вооружений и безопасности.
ForUm

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