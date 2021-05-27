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Погибший сегодня в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе  военнослужащий был родом из Хмельницкой области, сообщает пресс-служба Хмельницкой ОГА.

«Сегодня утром, 27 мая, от пули российского снайпера под Мариуполем погиб офицер Максим Полевой, командир батальона 128-мои отдельной горно-штурмовой бригады», - говорится в сообщении.

Он родился на Хмельнитчине в поселке Наркевичи, воевал за Украину с 2014 года. Прошел Дебальцево. У погибшего бойца остались родители, жена и двое детей.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня, 27 мая, в районе проведения операции Объединенных сил вблизи Новотошковского в результате снайперского обстрела со стороны оккупантов погиб украинский военный
ForUm

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