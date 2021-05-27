В молдавской столице Кишиневе отменили обязательное ношение масок на улице - правило, которое было введено еще в прошлом году для борьбы с коронавирусом (COVID-19), передает Укринформ.

«С сегодняшнего дня это на выбор, можно находиться без маски в открытых общественных местах, однако они остаются обязательными в закрытых помещениях и в общественном транспорте», — заявил мер города Ион Чебан.

Он также добавил, что рестораны и кафе возвращаются к нормальному режиму работы.

Отмечается, что ношение масок в Кишиневе на открытых пространствах стало обязательным с прошлого года, и с тех пор эту меру никто не отменял.