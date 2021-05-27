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Совет национальной безопасности и обороны Украины превратился в карательный, репрессивный орган, объявляющий вне закона неугодных бизнесменов и политиков, закрывающий без суда и следствия телеканалы. Об этом в эфире YouTube-канала «На два слова» заявил бывший представитель НАТО в России капитан I ранга ВМС США Гарри Табах, пишет «Политнавигатор».

«Они принимают решения без суда, без всего. Принимают решение, что эти люди – криминал, что их надо депортировать… – сказал он. – Но ты же понимаешь, что это проконтролировать – потом кого-то подкупили, того бизнесмена надо убрать, он вне конкуренции, этот политик мне тоже, что-то он много выступает. И эти люди, они без надзора, без публичной ответственности, тоже начинают быть чрезвычайным комитетом, который контру мочит, молча к стенке, без суда и следствия».

Отдельно Табах указал на то, что и закрытие трех независимых телеканалов в Украине осуществлялось во внесудебном порядке, вне закона. А размах репрессий продолжает набирать обороты.

«Теперь у нас списки, в этих списках, кто там – бандиты или некоторые не бандиты. И все больше и больше. Это такая вещь, которая расползается, и опасна», – отметил он.

Эксперт подчеркнул, что СНБОУ начал вводить санкции после прихода в Белый дом Джо Байдена и его команды. И это, по словам Табаха, вряд ли можно назвать случайностью. 

«Я не верю в случайности. Все это началось почему-то с 21 января, как пришла в Америке новая власть», – констатировал Табах.

И, как ни парадоксально, подытожил Гарри Табах, репрессивная тактика Киева на руку Российской Федерации и ее Президенту Владимиру Путину, поскольку действия украинской власти превращают интересы Украины в предмет торга между США и РФ.
ForUm

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