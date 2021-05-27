На Закарпатье госэкоинспекторы создают интерактивную карту засоренных рек, работая совместно с Национальным центром управления и испытаний космических средств.

Об этом председатель Госэкоинспекции Андрей Малеваный сообщил Укринформу.

Он рассказал, что на Закарпатье ГЭИ участвует в создании интерактивной карты прибрежно-защитных полос, где будут отображаться локации объектов повышенной опасности - свалок, полей фильтрации, складов отходов производства и т. п. На этой карте также обозначают мусорные заторы и сетки для ловли мусора на реках.

По словам главы ГЭИ, на украинский мусор постоянно жалуется Венгрия - к ней отходы попадают через реку Тиса, которая на территории нашей страны имеет протяженность более 200 км.

«Тису питают горные притоки, такие как Боржава и Теребля - именно они несут тысячи кубометров мусора в большую реку, а та доставляет хлам в соседнее государство. По словам посла Венгрии в Украине, за первые месяцы 2021 года в Венгрию попало 1500 кубометров мусора через Тису, он имеет украинское и румынское происхождение. Дело в том, что раньше такие объемы отходов накапливались за целый год, то есть, эти данные показывают, что количество мусора в Тисе увеличивается», - пояснил Малеваный.

Именно для решения этой проблемы, по его словам, госинспекторы обследуют прибрежные зоны рек и поймы.

Для выявления несанкционированных свалок используют также спутниковые данные - в рамках сотрудничества ГЭИ, Национального центра управления и испытаний космических средств и Государственной экологической академии. Спутниковые данные помогают выявлять мусорные заторы на реках и новые несанкционированные свалки на берегах и в поймах.