Испанский «Вильярреал» стал победителем Лиги Европы УЕФА сезона-2020/21, выиграв в финале у футболистов английского «Манчестер Юнайтед».

Основное время встречи в Гданьске завершилось со счетом 1:1, в дополнительное время счет не изменился, в серии пенальти победил «Вильярреал» (11:10).

На 29-й минуте основного времени испанский клуб вышел вперед благодаря голу Жерара Морено. На 55-й минуте футболист «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани сравнял счет.

В серии пенальти все полевые игроки обеих команд нанесли точные удары. После этого голкипер «Вильярреала» Херонимо Рульи поразил ворота своего визави Давида Де Хеа, а затем отразил удар в исполнении вратаря МЮ.

Таким образом, «Вильярреал» впервые стал победителем турнира. К триумфу его привел экс-наставник московского «Спартака» Унаи Эмери, который до этого трижды выиграл турнир с «Севильей».