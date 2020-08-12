также в разделеСпорт
Украинскую легкоатлетку дисквалифицировали за допинг 53
Суркис готов продать «Динамо», но нет покупателей 46
Луческу официально представили в качестве главного тренера «Динамо» 555
Луческу прилетел в Киев 76
«Есть у «Динамо» тренер»: Суркис уговорил Луческу остаться 92
СМИ: Луческу отказался тренировать «Динамо» 115
«Луческу затаил обиду на «Шахтер»: Суркис объяснил выбор тренера «Динамо» 96
Скандал в украинском футболе: вице-президента клуба пожизненно отстранили за удар судьи 186
Ультрас «Динамо» отреагировали на назначение Луческу 182
Луческу стал главным тренером киевского «Динамо» 170
Ребров отказался тренировать киевское «Динамо» 126
Впервые в истории «Золотой мяч» не будет вручен 84
«Динамо» уволило Михайличенко 113
Милевский и еще 14 человек в брестском «Динамо» заразились коронавирусом 129
Шахтер досрочно стал чемпионом Украины 187
ФК «Карпаты» выходит из карантина 184
Шевченко официально продлил контракт со сборной Украины 367
Шевченко не намерен уходить со сборной Украины 336

Футбольный клуб «Шахтер» (Донецк) вышел в полуфинал Лиги Европы УЕФА, обыграв в четвертьфинале со счетом 4:1 швейцарский «Базель».

«Горняки» разгромили соперника благодаря голам Жуниора Мораеса, Тайсона, Алана Патрика с пенальти и Додо.

Уже на 2-й минуте Марлос с углового подал на линию вратарской, а Жуниор Мораес сыграл на опережение и головой вколотил мяч в сетку – 1:0! На 22-й минуте быстрый контрвыпад завершился передачей Марлоса на линию штрафной, а набежавший Тайсон с лета (и с небольшим рикошетом) расстрелял ворота Николича – 2:0. О преимуществе «оранжево-черных» в первом тайме говорит не только счет, но и статистика: 63% на 37% по владению мячом, 6–0 по ударам в створ. 

На 75-й минуте Тайсон пустился в дриблинг на границе штрафной и был сбит защитником. Пенальти реализовал Алан Патрик – 3:0. В этот момент Луиш Каштру полностью сменил группу атаки (в игру вошли Соломон, Коваленко, Майкон, Тете и Фернандо), а на 88-й минуте «горняки» довели дело до разгрома: Додо начал атаку передачей на Тете, а получив пас в ответ, уверенно переиграл Николича – 4:0. В компенсированное время ван Волфсвинкел прострелил справа и отквитал один мяч.

В полуфинале Лиги Европы «Шахтер» сыграет с итальянским «Интером» 17 августа в Дюссельдорфе.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

26
Теги