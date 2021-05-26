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Действующее правительство Германии не будет предоставлять Украине вооружений, подчеркнул представитель правительства Штеффен Зайберт, реагируя на заявление сопредседателя партии «Зеленых» Роберта Габека о целесообразности предоставления Киеву крайней мере оборонительного оружия, сообщает «Европейская правда».

«Мы исповедуем ограничительную и ответственную политику экспорта вооружений и в отношении Украины, не придаем разрешений для (экспорта. - Ред.) боевого оружия», - сказал Зайберт. По словам Зайберта, он может говорить только о правительстве этой каденции, и здесь изменения позиции не будет.

Он также отметил поддержку Украины со стороны немецкого правительства и необходимость решения конфликта на Донбассе политическим путем.

Между тем представитель немецкого МИД отметил, что ему неизвестно об актуальных запросы от Киева о предоставлении оружия.

В начале этой недели Роберт Габек во время визита в Киев заявил, что Украина трудно отказать в праве на получение оборонительных вооружений. При этом Габек отметил, что это не противоречит пацифистской позиции его партии.

Впрочем, слова политика вызвали резкую критику как из рядов партии «Зеленых», так и других политических сил: Христианско-демократического союза (ХДС), Социал-демократической партии и Левой партии. Отдельные депутаты Бундестага от партии «Зеленых» дистанцировались от слов сопредседателя партии.

Однако Роберт Габек, несмотря на критику, не отказался от своей позиции. В интервью медиакомпании Deutschlandfunk 26 апреля он отметил: «Украина здесь борется не только за себя, а Украина также защищает безопасность Европы». По его словам, если Украина «упадет», то это станет «приглашением для России» с эскалации и других конфликтов. Габек выразил понимание критики его идеи из рядов своей партии, однако указал и на то, что «Зеленые» имеют «длительную традицию помощи Украине».

Габек, который совершил визит на линию разграничения в Донбассе, отметил, что Германия могла бы поставлять Украине приборы ночного видения, средства для разведки, обезвреживания взрывоопасных предметов, средства медицинской эвакуации. По словам Габека, он сознательно говорил о «оборонительных» вооружениях для Украины, хотя ему и понятно, что такое оружие может быть использовано в других целях.
ForUm

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