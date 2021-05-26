Следователи Государственного бюро расследований задержали одного из руководителей территориального органа Государственной регуляторной службы Украины.

По данным следствия, чиновник требовал 10 тыс. долларов США за назначение на должность в одном из министерств Украины. За эту сумму он обещал договориться с руководством соответствующего министерства по назначению.

Он был задержан «на горячем» - при получении неправомерной выгоды (в порядке ст. 208 УПК Украины).

Задержанному сообщено о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 3692 УК Украины) и вручено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой – залог в размере 2,5 млн гривен.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.