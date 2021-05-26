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Следователи теруправления ГБР в Полтаве под процессуальным руководством Офиса генпрокурора сообщили о подозрении директору Казенного предприятия специального приборостроения (КП СПС «Арсенал»), который нанес ущерб государству на более 80 млн гривен. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

Установлено, что чиновник разработал преступную схему для завладения помещениями предприятия, не подлежащими приватизации. На момент сделки предприятие разрабатывало и производило оптические и оптико-электронные приборы для космической, авиационной и наземной техники военного и гражданского назначения в Украине.

Несмотря на запрет приватизации помещений стратегического предприятия, злоумышленники разработали схему их незаконного присвоения и завладения земельными участками, на которых они расположены.

Для воплощения намеченного подозреваемый привлек других лиц, среди которых должностные лица Фонда государственного имущества Украины и Национального космического агентства Украины.

По такой схеме в 2010 году почти 10 тыс. квадратных метров помещения одного из корпусов КП СПС «Арсенал» были проданы подконтрольной лицу, чем государству нанесен более 80 млн гривен убытков.

Руководитель КП СПС «Арсенал» подозревается в незаконной приватизации государственного имущества (ч. 2 ст. 233 УК Украины).
ForUm

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