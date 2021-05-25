Новым главным тренером футбольного клуба «Шахтер» (Донецк) на следующие два сезона стал Роберто Де Дзерби, сообщается на сайте «горняков»

В ходе двухдневного визита Роберто Де Дзерби ознакомится с инфраструктурой в столице Украины – тренировочным комплексом «горняков» в Святошино и НСК «Олимпийский», где команда проводит свои домашние матчи. Итальянец стал 34-м главным тренером в истории «Шахтера».

Предыдущей командой итальянского специалиста был «Сассуоло», с которым он работал до конца сезона-2020/21.

Ранее он также тренировал «Дарфо Боарио», «Фоджу», «Палермо» и «Беневенто».

«Сассуоло» под руководством 41-летнего Де Дзерби занял восьмое место в серии А. Специалист заменил в «Шахтере» португальца Луиша Каштру.