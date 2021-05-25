Укрпочта не будет использовать авиатранспорт для доставки отправлений в Беларусь в связи с принятым 25 мая решением правительства о том, что Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 00:00 26 мая. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Укрпочта также позволит «Белпочте» отправлять посылки украинским клиентам. Ежемесячно из Украины в Беларусь отправлялось до 10 тыс. посылок, мелких пакетов, писем и почти такое же количество отправлений поступало в Украину.

Кроме того, Укрпочта обеспечит транзит отправлений других почт мира в Беларусь наземным транспортом. И также продолжит выполнение совместного проекта с Windrose Airlines для международного мобильного маркетплейса Joom, в рамках которого выполняются регулярные грузовые чартерные рейсы из Гонконга в Киев с последующей транспортировкой части отправлений для Молдовы и Беларуси.

Из-за изменения способа доставки возможны изменения в сроках доставки отправлений в Беларусь.