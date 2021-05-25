Гражданам Украины, которые с 26 мая авиационным путем будут прибывать в Республику Беларусь с территории третьих стран с целью транзитного проезда для возвращения в Украину, необходимо заявить о цели своего прибытия во время прохождения пограничного контроля. Об этом сообщила пресс-служба Посольства Украины в Беларуси.

В случае получения разрешения на транзитный проезд от компетентных органов Республики Беларусь, необходимо в течение определенного ими срока (до 24 часов) выехать наземным транспортом в Украину.

«В настоящее время на украинско-белорусской границе функционируют пункты пропуска для автомобильного сообщения «Мокраны – Доманово», «Мохро – Дольск», «Новая Рудня – Выступовичи», «Александровка – Вильча», «Новая Гута - Новые Яриловичи», «Веселовка – Сеньковка», - отметили в посольстве.

Также диппредставительство Украины обратило внимание, что в случае въезда в Беларусь с территории Украины (любым видом транспорта), или из третьей страны (не с целью транзита), необходимо наличие ПЦР теста и прохождение десятидневной самоизоляции и, только после завершения срока самоизоляции можно будет выехать в Украину.

Напомним, с целью обеспечения безопасности авиации и общества Украина ввела запрет на выполнение авиационных перевозок между Украиной и Беларусью с полуночи 26 мая 2021 года.