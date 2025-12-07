Каллас заявила, що не вважає критику Європи з боку адміністрації Трампа загрозою

Висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас заявила, що не вважає критику Європи з боку адміністрації Дональда Трампа загрозою та навіть допускає, що частина цих зауважень може бути обґрунтованою. Про це йдеться у матеріалі Politico.

Під час виступу на панелі Дохінського форуму Каллас наголосила, що Європа повинна впевненіше усвідомлювати власні можливості, зокрема у протидії Росії.

"Європа недооцінює власну силу щодо Росії, наприклад. Ми повинні бути більш впевненими в собі, це точно", – сказала вона.

Її заява пролунала після публікації нової американської Стратегії національної безпеки, у якій попередня адміністрація Трампа розкритикувала європейські уряди за політику щодо міграції, цензури політичних сил та нібито небажання активно сприяти завершенню війни в Україні.

У документі також припускається можливість підтримки США ультраправих сил у Європі. При цьому у стратегії майже не згадується Росія, яка розпочала війну проти України та продовжує агресивну політику щодо європейських держав.

Каллас визнала, що у відносинах ЄС із Москвою бракувало впевненості, але наголосила, що сукупна сила європейських держав значно переважає потенціал РФ, за винятком ядерної складової.

Відповідаючи на питання, чи США нині розглядають Європу як "ворога", Каллас зазначила, що трактує документ по-іншому. "США все ще є нашим найбільшим союзником… Ми найбільші союзники, і маємо триматися разом", – заявила вона.