Спільні протиракетні навчання Росії та Китаю: що відомо

Китай та Росія на початку грудня провели третій раунд спільних протиракетних навчань на території РФ. Про це йдеться у заяві Міністерства національної оборони Китаю, оприлюдненій у суботу, 6 грудня.
У китайському оборонному відомстві заявили, що маневри мають виключно практичний характер і не спрямовані проти жодної третьої країни.
У документі також наголошується, що навчання не пов’язані з актуальною міжнародною чи регіональною ситуацією, а є плановими заходами у межах військової співпраці.
За повідомленням агентства Reuters, перед цим, у листопаді, військові делегації обох держав проводили консультації щодо протиракетної оборони та стратегічної стабільності.
А влітку — у серпні — російські та китайські сили відпрацьовували артилерійські та протичовнові маневри в акваторії Японського моря.
Військова взаємодія між Китаєм та РФ розвивається в межах угоди про партнерство без обмежень, яку Москва та Пекін підписали напередодні повномасштабної війни Росії проти України у 2022 році.
Документ передбачає поглиблення координації та проведення регулярних навчань для підвищення сумісності та оперативної взаємодії армій.Автор: Сергій Ваха