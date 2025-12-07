﻿
Міністерство війни США вивчає досвід України з використання дронів, – Гегсет

Збройні сили США уважно аналізують досвід України щодо використання автономних систем озброєнь у реальних бойових діях.

Про це заявив міністр війни США Піт Гегсет під час виступу на форумі президентського фонду Рональда Рейгана в Каліфорнії.

Гегсет наголосив, що автономні платформи та технології штучного інтелекту вже формують контури майбутніх збройних конфліктів.

Саме ці технології, за його словами, стануть ключовими у вирішенні переваги на полі бою.

Глава Пентагону також наголосив, що країни-партнери США повинні нарощувати оборонні витрати, щоб забезпечити власну безпеку та підтримати спільну оборонну стратегію.

За словами міністра, Сполучені Штати спільно із союзниками працюють над формуванням нової системи глобального оборонного захисту.

— Це створить потужний загальний оборонний щит із добре озброєними союзниками, які готові відстоювати не лише власні кордони, а й спільні інтереси, — підсумував Піт Гегсет.

Раніше міністр розповів про свою мрію влаштувати спільну вечерю за участі Трампа, Зеленського і Путіна заради миру.

