Культура

Після тривалої хвороби помер лідер гурту ADAM

Український музикант Михайло Клименко, лідер гурту ADAM, помер після тривалої хвороби. Останні місяці він боровся з туберкульозним менінгітом.

Про його смерть повідомили у сторіс офіційної сторінки гурту в Instagram.

У листопаді учасники гурту розповідали, що Клименко переніс туберкульозний менінгіт. Після довгого лікування та перебування в реанімації стан артиста різко погіршився, і він впав у кому.

Гурт ADAM заснували у 2015 році в Києві. До його складу, крім Клименка, який є автором пісень та композитором, належить Саша Норова — вокалістка, актриса та танцівниця.

Фото: Facebook / ADAM

 Автор: Сергій Ваха

співакНовини шоу-бізнесасмерть людинигурт ADAMМихайло Клименко
