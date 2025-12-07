У Британії активісти осквернили королівські коштовності – Лондонський Тауер закритий

У Великій Британії затримали чотирьох осіб після того, як у вітрину лондонського Тауера, де зберігається частина королівських коштовностей, поцілили яблучним крамблом і заварним кремом, пише ВВС.

Інцидент стався у суботу, 6 грудня, близько 10-ї ранку. Пошкоджено захисне скло, у якому зберігається Імперська державна корона – регалія, яку монарх традиційно використовує під час офіційних церемоній.

Лондонська поліція повідомила про затримання чотирьох осіб за підозрою у пошкодженні майна, а Скарбниця Тауера була закрита для відвідувачів на час проведення розслідування.

Відповідальність за акцію взяла на себе група Take Back Power, яка позиціонує себе як ненасильницький рух громадянського спротиву та пов’язана з активістами Just Stop Oil. У заяві групи йдеться, що протест мав на меті привернути увагу до вимоги створити постійну громадянську асамблею – “Народну палату” – яка, на їхню думку, повинна мати повноваження запроваджувати податки на надмірні статки та вирішувати системні проблеми у країні.

На опублікованих активістами відео видно, як один з учасників дістає форму з крамблом і б’є нею по склу, що захищає корону. Інший протестувальник виливає на вітрину яскраво-жовтий заварний крем. Під час акції вони вигукують фрази про “крах демократії” та заявляють, що “Британія зламана”.