У Британії активісти осквернили королівські коштовності – Лондонський Тауер закритий

У Великій Британії затримали чотирьох осіб після того, як у вітрину лондонського Тауера, де зберігається частина королівських коштовностей, поцілили яблучним крамблом і заварним кремом, пише ВВС.
Інцидент стався у суботу, 6 грудня, близько 10-ї ранку. Пошкоджено захисне скло, у якому зберігається Імперська державна корона – регалія, яку монарх традиційно використовує під час офіційних церемоній.
Лондонська поліція повідомила про затримання чотирьох осіб за підозрою у пошкодженні майна, а Скарбниця Тауера була закрита для відвідувачів на час проведення розслідування.
Відповідальність за акцію взяла на себе група Take Back Power, яка позиціонує себе як ненасильницький рух громадянського спротиву та пов’язана з активістами Just Stop Oil. У заяві групи йдеться, що протест мав на меті привернути увагу до вимоги створити постійну громадянську асамблею – “Народну палату” – яка, на їхню думку, повинна мати повноваження запроваджувати податки на надмірні статки та вирішувати системні проблеми у країні.
На опублікованих активістами відео видно, як один з учасників дістає форму з крамблом і б’є нею по склу, що захищає корону. Інший протестувальник виливає на вітрину яскраво-жовтий заварний крем. Під час акції вони вигукують фрази про “крах демократії” та заявляють, що “Британія зламана”.
Автор: Сергій Ваха
Protesters have poured custard and apple crumble over the glass case holding the crown jewels in London, stating that 'democracy has crumbled'— The National (@ScotNational) December 6, 2025
Four people have been arrested, and the Tower of London has been closed to the public pic.twitter.com/9SKta7e6vu