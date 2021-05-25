Харьковский окружной административный суд признал противоправным и недействительным решение Харьковского городского совета о реализации в Харькове положений закона «Об основах государственной языковой политики», который Конституционный суд признал неконституционным в 2018 году.

Об этом сообщил активист Святослав Литынский.

«Четыре года судов, три судебных производства и свершилось! В городе Харькове отменен региональный язык! Соответствующее решение вынес Харьковский окружной административный суд. Отныне все ссылки на решение городского совета о введении регионального языка являются ничтожными», - написал он в Facebook.

«Четыре года понадобилось Харьковской областной прокуратуре, чтобы выполнить наши ходатайства и многочисленные решения судов и в конце подать соответствующий иск», - подчеркнул он.