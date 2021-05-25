В Одесской области полиция задержала так называемого «смотрящего», который скрывался от правоохранителей, сообщает пресс-служба областного главка.

В январе 2021 Прилукский горрайонный суд Черниговской области признал «авторитета» и его сообщников виновными в совершении грабежа. В декабре 2019 году они напали на гражданина и силой отобрали у него 20 тыс. долларов США. За совершение преступления «авторитету» и его сообщникам судом было назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы. Чтобы избежать наказания, мужчина убежал из зала суда.

Известно, что злоумышленник неоднократно входил в состав организованных группировок, участники которых занимались вымогательством денег у фермеров, разбойными нападениями и даже похищением людей. За время укрытия и за свои «заслуги» в уголовном мире он получил от «вора в законе» статус «смотрящего» по одному из районов Одесской области.

Оперативники управления стратегических расследований в Одесской области Нацполиции получили информацию, что злоумышленник скрывается на территории региона. Установив его местонахождение, провели мероприятия для задержания. Вчера, 24 мая, на основании приговора суда полицейские задержали «смотрящего» и доставили его в ГУНП в Черниговской области для заключения под стражу.

Последний был внесен в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны, утвержденный соответствующим указом президента Украины.

Напомним, 14 мая Совет национальной безопасности и обороны ввел персональные санкции против 557 «воров в законе», известных сейчас в мире.