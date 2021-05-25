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Межведомственный координационный совет Грузии по борьбе с коронавирусом решил, что с 1 июня страна откроет сухопутные границы. Об этом объявил руководитель оперштаба этого совета Георгий Гибрадзе, передает Интерфакс.

По его словам, с июня границу можно будет пересечь «с полным сертификатом вакцинации и отрицательным результатом ПЦР или только с отрицательным результатом ПЦР за последние 72 часа». При этом всем въезжающим рекомендовано иметь медицинскую страховку.

Из-за пандемии в Грузии с 21 марта 2020 года были закрыты для пассажиров как воздушные, так и сухопутные и морские границы страны. Ограничения не касались грузовых, а также чартерных, репатриационных, гуманитарных и технических рейсов.

С 1 февраля 2021 года власти Грузии разрешили возобновить международное авиасообщение.

В 2020 году Грузию посетили 1 749 300 иностранцев, это в 5,3 раза меньше, чем годом ранее. Доходы от международного туризма, являющегося одним из ключевых секторов экономики страны, в прошлом году составили $541,7 млн - в 6 раз меньше, чем в 2019 году. С января по апрель 2021 года Грузию посетили 220 500 иностранцев, что в 6,1 раза меньше, чем в январе-апреле 2020 года.
ForUm

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