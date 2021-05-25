также в разделеПроисшествия
На Донбассе ракета оккупантов попала в жилой дом 12
На Черкасчине легковушка протаранила пост полиции 13
В Одессе застрелился офицер-пограничник 28
Вчера оккупанты 6 раз нарушили режим прекращения огня 11
Полиция рассказала детали гибели туриста в результате падения воздушного шара в Хмельницкой области 44
В Каменце-Подольском упал воздушный шар: есть жертвы 30
В Умани мужчина открыл стрельбу по хасидам 25
Боевики 12 раз атаковали украинские позиции: есть раненый 13
В Песках боевики из миномета обстреляли гражданских 21
На Киевщине в страшном ДТП погиб военнослужащий 21
В Ривне произошло ДТП с участием трех авто 14
На Донбассе снайпер тяжело ранил украинского военного 23
На Донбассе боевики ранили трех украинских военных 38
Пострадавший в ДТП пьяный мотоциклист устроил дебош в больнице 15
На Прикарпатье грузовик упал с моста в реку, погибли 2 человека 10
Вчера оккупанты 10 раз обстреляли украинские позиции 12
ООС: Боевики снизили количество обстрелов 16
В Черкассах умер школьник, получивший ранение в тире 22

В каюте теплохода Century (флаг Антигуа и Барбуда), выполнявшего рейс из Китая в Панаму, члены экипажа неожиданно обнаружили бездыханное тело капитана - 38-летнего гражданина Украины.

О кончине капитана сообщил морской портал Seafarers Journal, а одесский адвокат Николай Гольбин подтвердил журналистам, что жена капитана, жительница Одесской области, дала разрешение на вскрытие тела, передает УНИАН

Моряки сообщили о загадочных обстоятельствах смерти судоводителя компании-владельцу теплохода, однако тело было забрано из каюты властями Панамы лишь на третьи сутки после прихода судна в порт.

«В редакцию морского портала Seafarers Journal обратился моряк, который попросил остаться анонимом, и сообщил подробности этой трагедии. По его словам, все произошло, когда судно направлялось в Панаму (где должен был смениться капитан). В тот день (за два дня до прихода в порт) капитан не вышел из своей каюты. Когда коллеги зашли к нему, то обнаружили там его бездыханное тело», - отмечается в сообщении.

По словам моряка, экипаж передал информацию о случившемся в офис компании-судовладельца, а оттуда поступила команда - опечатать каюту с телом и ждать панамских властей.

Моряк теплохода Century, на котором работают граждане Украины и Филиппин, не уточнил, были ли на теле умершего увечья.

В свою очередь, юрист Гольбин пока не смог подтвердить, выполнено ли вскрытие тела капитана, на что дала разрешение жена, и установлены ли причины его смерти. Также не известно, почему лишь на третий день после захода судна в порт власти Панамы забрали тело капитана с борта теплохода.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги