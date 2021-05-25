В каюте теплохода Century (флаг Антигуа и Барбуда), выполнявшего рейс из Китая в Панаму, члены экипажа неожиданно обнаружили бездыханное тело капитана - 38-летнего гражданина Украины.

О кончине капитана сообщил морской портал Seafarers Journal, а одесский адвокат Николай Гольбин подтвердил журналистам, что жена капитана, жительница Одесской области, дала разрешение на вскрытие тела, передает УНИАН.

Моряки сообщили о загадочных обстоятельствах смерти судоводителя компании-владельцу теплохода, однако тело было забрано из каюты властями Панамы лишь на третьи сутки после прихода судна в порт.

«В редакцию морского портала Seafarers Journal обратился моряк, который попросил остаться анонимом, и сообщил подробности этой трагедии. По его словам, все произошло, когда судно направлялось в Панаму (где должен был смениться капитан). В тот день (за два дня до прихода в порт) капитан не вышел из своей каюты. Когда коллеги зашли к нему, то обнаружили там его бездыханное тело», - отмечается в сообщении.

По словам моряка, экипаж передал информацию о случившемся в офис компании-судовладельца, а оттуда поступила команда - опечатать каюту с телом и ждать панамских властей.

Моряк теплохода Century, на котором работают граждане Украины и Филиппин, не уточнил, были ли на теле умершего увечья.

В свою очередь, юрист Гольбин пока не смог подтвердить, выполнено ли вскрытие тела капитана, на что дала разрешение жена, и установлены ли причины его смерти. Также не известно, почему лишь на третий день после захода судна в порт власти Панамы забрали тело капитана с борта теплохода.