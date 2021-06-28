В Индийском океане произошел пожар на судне MSС MESSINA, которое совершало рейс из Шри-Ланки в Сингапур. На борту были украинские моряки, один из них погиб.

Об этом сообщает морской портал Seafarers Journal, передает Укринформ.

«Судно MSC MESSINA шло из Шри-Ланки в Сингапур. На полпути между Шри-Ланкой и Малаккским проливом в машинном отделении судна началось возгорание», - говорится в сообщении.

Отмечается, что погиб 20-летний моряк из Одессы. Это был его второй рейс.

По информации портала, остальные члены экипажа находятся на аварийном судне.

ЧП произошло 25 июня, с того момента экипаж без связи.