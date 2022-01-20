В Турции нашли документы одного из трех моряков, исчезнувших после кораблекрушения сухогруза «Арвин» год назад возле берегов провинции Бартын на Черноморском побережье Турции.

Об этом по результатам рабочего визита в провинцию Бартын рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции Василий Боднар, сообщает Укринформ.

«В ходе визита Посольством поднимался вопрос актуального состояния поисково-спасательных работ в отношении трех граждан Украины, членов экипажа судна «Арвин», поиск которых турецкими компетентными органами продолжается. Мы получили информацию о том, что были найдены документы, в частности паспорт и удостоверение моряка сухогруза «Арвин», одного из граждан Украины, поиски которых продолжаются», - сообщил Боднар.

Дипломат рассказал, что во время визита в провинцию Бартын состоялась встреча с руководством Западного Черноморского командования береговой охраны Турции и губернатором провинции Синаном Гюнером, лично руководившим операцией по поиску и спасению моряков сухогруза «Арвин» в январе прошлого года, во время которой речь шла о дальнейшей координации поисково-спасательных работ, согласовано взаимодействие береговой охраны Турции с Посольством Украины.

Как сообщил руководитель консульского отдела посольства Украины в Турецкой Республике Андрей Билык, ранее были обнаружены другие объекты, по поводу которых судмедэкспертиза осуществляет действия по идентификации.

«На сегодняшний день проводится ДНК-анализ найденных объектов. Как только будут получены результаты анализа, мы их сообщим родственникам. Посольство Украины находится на постоянном контакте с родственниками украинских моряков, также держит под контролем ход расследования причин аварии. С самого момента аварии в течение года нами, в т.ч. в координации с турецкой стороной, было также инициировано проведение мероприятий по предотвращению подобных аварий в будущем», - отметил Билык.

Консул добавил, что посольство неоднократно обращалось в МИД Турции по поводу содействия в расследовании аварии сухогруза «Арвин», взаимодействовало с береговой охраной в вопросах поиска граждан Украины, поддерживало постоянно связь с родственниками погибших и разыскиваемых граждан Украины, обращалось с официальными запросами в прокуратуру города Бартын для получения информации о ходе расследования уголовного дела по факту гибели граждан Украины и в Центр расследований и безопасности на транспорте Министерства транспорта, морских дел и связи Турции относительно результатов технического расследования инцидента в Черном море.

«Это не первая подобная авария в акватории Черного моря, приведшая к гибели граждан Украины. Поэтому с целью предупреждения катастроф в будущем Посольством было инициировано перед Министерством инфраструктуры Украины и Государственной службой морского и речного транспорта Украины проведение расследования законности эксплуатации устаревших судов типа «река-море» в Черном море, особенно в зимний период. Также посольством были направлены предложения в ведомство Министерства инфраструктуры по пересмотру норм безопасности на транспорте», - подчеркнул Билык.

Напомним, 17 января 2021 в Черном море возле берегов турецкой провинции Бартын потерпел крушение и утонул сухогруз «Арвин». Судно шло под флагом Палау и принадлежало украинской компании Arvin Shipping LTD. Сухогруз затонул из-за погодных условий, направляясь из грузинского порта Поти в болгарский Бургас с грузом селитры. На судне были 12 членов экипажа, 10 из них – граждане Украины. Турецкая береговая охрана спасла 6 моряков - 5 украинцев и 1 россиянина, трое моряков погибли (один из них - капитан, гражданин РФ). Поиск еще трех моряков, граждан Украины, безуспешно длился несколько недель.