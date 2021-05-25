Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения права граждан на доступ к государственной регистрации актов гражданского состояния в связи с укрупнением территориальных общин» № 1427-ІХ, который Верховная Рада приняла 29 апреля 2021.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства, документ упрощает доступ гражданам к получению административных услуг – государственной регистрации рождения, брака, смерти – в условиях укрупнения территориальных общин.

Необходимость его принятия обусловлена ​​тем, что в законодательстве Украины был закреплен разный объем полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС) между различными территориальными общинами. В частности, исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов проводят государственную регистрацию рождения, брака, смерти. А города областного значения, в том числе объединены и укрупненные территориальные общины, образованные на базе таких городов, не имели полномочий в сфере ГРАГС.

Подписанный закон наделяет полномочиями государственной регистрации актов гражданского состояния исполнительные органы всех городских советов и соответствующие отделы городских управлений юстиции всех городов.

Таким образом устраняются негативные последствия укрупнения территориальных общин. Все территориальные общины получат одинаковые полномочия в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния и смогут обеспечивать важные потребности своих жителей, в частности сохранят доступность услуг и быстрое их предоставление.