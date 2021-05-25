также в разделеПолитика
Украина предложила государствам и компаниям летать вместо Беларуси через Украину 4
The Associated Press: Путин раскритиковал украинскую власть за политические преследования Медведчука 14
Кузьмин: Два года Зеленского при власти – это сплошные провалы и отсутствие какого-либо успеха 14
Украина с 26 мая прекращает авиасообщение с Беларусью 27
Евросоюз вызвал посла Беларуси 18
Шмыгаль срочно созывает Кабмин по авиасообщению с Беларусью 25
Медведчук - политик, которого будут ставить в пример. А о Зеленском вскоре никто и не вспомнит 41
Зеленский поручил подготовить решение о прекращении авиасообщения с Беларусью 22
Окружение втягивает Зеленского в «войну всех против всех», а это рискованная авантюра – Куракин об атаке на Медведчука 40
Поворозник будет судиться с Арахамией и Верещук 19
В Офисе Президента предполагают, что ни один судья не рискнет назначить Медведчуку реальный срок 79
Литва запретила летать в страну через Беларусь 41
СМИ: Кабмин может запретить полеты украинских авиакомпаний над Беларусью 15
Reuters: Дело о госизмене Медведчука является частью репрессий украинской власти против оппозиции 20
В ОП назвали посадку самолета Ryanair в Минске проявлением терроризма 67
Associated Press: Украинская власть продолжила преследование оппозиции – Медведчук под домашним арестом 14
Зеленский подписал закон о дерегуляции земельных отношений 26
Верховный суд отменил протокол ЦИК о победе Вирастюка 56

Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения права граждан на доступ к государственной регистрации актов гражданского состояния в связи с укрупнением территориальных общин» № 1427-ІХ, который Верховная Рада приняла 29 апреля 2021.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства, документ упрощает доступ гражданам к получению административных услуг – государственной регистрации рождения, брака, смерти – в условиях укрупнения территориальных общин.

Необходимость его принятия обусловлена ​​тем, что в законодательстве Украины был закреплен разный объем полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС) между различными территориальными общинами. В частности, исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов проводят государственную регистрацию рождения, брака, смерти. А города областного значения, в том числе объединены и укрупненные территориальные общины, образованные на базе таких городов, не имели полномочий в сфере ГРАГС.

Подписанный закон наделяет полномочиями государственной регистрации актов гражданского состояния исполнительные органы всех городских советов и соответствующие отделы городских управлений юстиции всех городов.

Таким образом устраняются негативные последствия укрупнения территориальных общин. Все территориальные общины получат одинаковые полномочия в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния и смогут обеспечивать важные потребности своих жителей, в частности сохранят доступность услуг и быстрое их предоставление.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
7107 грн.
24
Теги