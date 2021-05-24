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Послу Латвии в Беларуси предложено покинуть страну в течение суток, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает БелТА.

«Послу предложено покинуть Беларусь в течение 24 часов. Всему дипломатическому и административно-техническому составу посольства также предложено покинуть Беларусь - в течение 48 часов. Оставить здесь одного административно-технического сотрудника для ухода за зданием», - сказал Макей.

Посол Латвии был вызван в МИД Беларуси в связи с тем, что 24 мая в Риге около гостиницы Radisson Blu Hotel Latvija, где проживают делегации стран-участниц Чемпионата мира по хоккею, красно-зеленый флаг Беларуси был заменен на национальный - бело-красно-белый. Замену белорусского флага около гостиницы лично провели министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич и председатель Рижской думы Мартиньш Стакис.

В воскресенье, 23 мая, после обеда в аэропорту Минска был принужден к посадке пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Он уже приблизился к воздушному пространству Литвы, однако был принужден повернуть в столицу Беларуси.

Авиакомпания Ryanair сообщила, что самолет совершил посадку в аэропорту Минска, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту самолета. Эта информация впоследствии не подтвердилась.

Летевший этим самолетом Ryanair из Афин в Вильнюс в воскресенье белорусский оппозиционный активист и блогер, создатель информационного портала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским, Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, также была задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

В прошлом году Беларусь включила создателей Nexta 22-летнего Степана Путило и 26-летнего Протасевича в список «лиц, участвующих в террористической деятельности», а сам канал объявила экстремистским и распорядилась его заблокировать.
ForUm

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