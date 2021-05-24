В понедельник в Киеве состоялось открытие резиденции предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания.

Новая резиденция расположена на территории Михайловского монастыря, за собором, в одном из старых корпусов монастыря, сообщает Укринформ.

Накануне собственного Дня тезоименитства (именин) и в день проведения Священного Синода блаженнейший Епифаний пригласил журналистов и провел небольшую экскурсию в новом помещении.

«С момента создания митрополия не имела административного помещения, мы два года вынуждены были тесниться в здании Православной богословской академии. Поэтому мы начали ремонт одного из зданий Михайловского монастыря, которое было в полуразрушенном состоянии. После двух лет провозглашения автокефалии мы хотели бы показать вам рабочее пространство, где мы будем работать, проводить заседания священного Синода, принимать гостей и принимать судьбоносные решения для нашей православной церкви», - рассказал митрополит.

В кабинете митрополита на стене размещены копия Томоса и фото его вручения в храме Вселенского патриарха 6 января 2019 года.

В резиденции, кроме кабинета митрополита, есть два рабочих зала, помещение пресс-службы и рабочие кабинеты представителей церковной администрации.

Блаженнейший Епифаний подчеркнул, что открытие митрополичьего дома для автокефальной церкви - действительно исторический момент, и он благодарен всем, кто присоединился к его реставрации и обустройству, в том числе меценату Светлане Мацоле, которая с самого начала реставрации помогала ПЦУ, «курировала, беспокоилась, переживала». Пригласив Мацолу в зал, где присутствовали архиереи, которые ждали начала Синода, митрополит наградил ее орденом Архистратига Михаила первой степени.

Напомним, 6 мая предстоятель Православной церкви Украины Епифаний во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Киеве подчеркнул важность международного внимания к проблеме нарушения свободы вероисповедания на оккупированных Россией территориях.