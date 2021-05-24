также в разделеРелигия
В Одесской области УПЦ проведет молодёжный семейный фестиваль «Покровское поле» 7
В УПЦ начался в онлайн-формате кинофестиваль «Киноассамблея на Днепре» 8
Винницкая епархия УПЦ отправила 1,5 тонны гуманитарной помощи в зону ООС 6
Священник УПЦ рассказал о правилах исповеди 6
Епископ УПЦ рассказал о просветительской миссии равноапостольных Кирилла и Мефодия 6
Религиозный эксперт заявил о дискриминации военнослужащих-верующих УПЦ из-за закона о военном капелланстве 9
Cвященник УПЦ рассказал, для чего православные молятся друг о друге 10
Епископ УПЦ рассказал о духовных причинах болезней 8
В Херсонской области освящен новый храм УПЦ 7
Игуменьей Елецкого монастыря стала монахиня из древнего православного рода 23
Предстоятель УПЦ рассказал о духовном смысле притчи об исцелении расслабленного 20
Священник УПЦ рассказал, как Церковь помогает решить семейные проблемы 26
Патриарх Кирилл рассказал о том, почему в православии почитают святых 29
Митрополит Антоний рассказал, почему нельзя желать смерти ближнему даже мысленно 19
На Киевщине управделами УПЦ заложил памятную капсулу в строящийся храм 20
Митрополит Онуфрий рассказал о современных чудесах святого Николая 19
Архиепископ УПЦ рассказал об особенностях молодежного служения в Церкви 12
Митрополит Онуфрий рассказал, что завещал «апостол Любви» Иоанн Богослов 9

В Русской Православной Церкви считают новую серию захватов храмов Украинской Православной Церкви результатом недавнего визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, где он встретился с лидером ПЦУ Епифанием Думенко.

Фото: ordynka.com

Об этом глава ОВЦС Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев) сказал в эфире программы «Церковь и мир», сообщает interfax-religion.ru.

«Разумеется, это не совпадение, и разумеется, тот факт, что госсекретарь США встретился с руководителем раскола, но не встретился ни с одним другим религиозным лидером, свидетельствует в очередной раз о том, что так называемая ПЦУ во главе с так называемым митрополитом Епифанием – это проект США. Политический проект от начала до конца», - полагает митрополит.

Митрополит Иларион пояснил, что ПЦУ – это не то, что родилось в недрах церковной жизни, а то, что было создано американцами, дабы «в очередной раз воплотить тот принцип, которым они руководствуются и по которому действуют: разделяй и властвуй».

«Вот это разделение, которое уже произошло на политическом уровне, оно теперь также произошло и на церковном уровне. А тем человеком, который осуществил этот американский план, был патриарх Варфоломей. Его зависимость от Америки – она также совершенно очевидна, всем известна, и она, собственно, никем и не скрывается», - сказал глава ОВЦС МП.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги