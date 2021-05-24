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Сотрудники ГФС Украины под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора разоблачили противозаконную схему с тендерными закупками в Криворожском городском совете, сообщает пресс-служба ГФС.

В течение 2018-2021 годов через систему тендерных закупок структурными подразделениями и коммунальными предприятиями Криворожского городского совета заключен договор с отдельными обществами, по закупке товаров (работ, услуг) на общую сумму более 1,7 млрд грн.

Документально поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг отражено с использованием реквизитов предприятий, имеющих признаки фиктивности.

В течение длительного периода реквизиты, документы и печати указанных предприятий с признаками фиктивности использовались должностными лицами при содействии должностных лиц структурных подразделений исполкома Криворожского городского совета с целью уклонения от уплаты налогов и хищения бюджетных средств.

Сейчас продолжаются обыска с целью обнаружения и изъятия документов по оформлению указанных закупок, черновых записей, о деятельности указанной схемы уклонения от уплаты налогов и хищения бюджетных средств.           
ForUm

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