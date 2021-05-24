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В Одессе в служебном кабинете обнаружили застреленным офицера-пограничника.

Как подтвердили в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины, ЧП произошло сегодня на территории воинской части №9997, расположенной на ул. Инглези, передает УНИАН.

«Трагедия произошла в служебном кабинете. Погибшему – более 40 лет, есть семья...», - сказал представитель управления.

По предварительным данным, выстрел произведен из табельного оружия офицера. Предполагается, что пограничник застрелился.

В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.
 
ForUm

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