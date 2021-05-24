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В ночь на 24 мая на Житомирской трассе в Святошинском районе Киева результате столкновения грузовика и легковушки погибли три человека, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Ночью в полицию Киева поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими на Житомирской трассе в Святошинском районе столицы.

По предварительной информации водитель грузовика «Даф» не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем «Фольксваген Пассат». В результате столкновения произошло возгорание транспортных средств. Водитель и пассажир легковушки погибли на месте, а водителя крупногабаритного авто медики госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести, в том числе и с многочисленными ожогами.

Кроме этого, на проезжей части правоохранители обнаружили тело мужчины без признаков жизни, который предположительно пересекал дорогу в неустановленном месте. Полицейские устанавливают личность погибшего.

Следственным управлением полиции Киева начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
ForUm

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