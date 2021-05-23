Если мысленно желаешь страшной смерти ближнему, ты уже убил его в своем сердце.

Фото: Митрополит Антоний / Фейсбук

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Многие люди живут, искренне полагая, что никогда не совершали такого страшного греха, как человекоубийство. И очень часто такое мнение о себе глубоко ошибочно. Каждый день мы сталкиваемся со множеством людей – в магазинах, на улицах, в транспорте, на лестничных клетках. С виду это обычные люди, как и мы сами в своих глазах. Но стоит им и нам выйти в интернет.

В мире ежеминутно происходят страшные вещи: войны, гражданские конфликты, терроризм, убийства. Казалось бы, всё это не имеет к нам прямого отношения. Ведь это не мы убиваем, обстреливаем, взрываем и берем заложников. Но попробуем взглянуть в собственное сердце – так ли мы безгрешны? Не принимали ли мы участия в дискуссиях, когда наши пальцы выбивали на клавиатуре наших компьютеров, планшетов или смартфонов страшные слова: «Расстрелять!», «Разбомбить!», «Сжечь!», «Уничтожить!», «Так им и надо!» в чей бы то ни было адрес?», - отметил митрополит Антоний.

Управделами УПЦ объяснил, что физически мы никаких подобных преступлений не совершали, но ведь грех сперва рождается в сердце и только потом развивается. «Если мысленно желаешь страшной смерти ближнему, ты уже убил его в своем сердце. Раньше подобные жестокие устремления человеческих душ были спрятаны глубоко в душах людей, но теперь, при тотальной популярности социальных сетей, всё это лезет наружу», - напомнил он.

«Давно замечено, что в социальных сетях человек, будь он хоть трижды православным, с неимоверной легкостью утрачивает всё своё благочестие и готов по первому же сигналу принять участие в любой, самой безобразной полемике. Значит ли это, что социальные сети – зло? Многие так считают, но, говоря так, люди тем самым пытаются оправдать себя самих. Получается, это не я виноват в собственной злобе, нетерпимости, нелюбви, это всё «соцсети проклятые». На самом деле социальные сети – это всего лишь зеркало, показывающее нам и окружающим то, что раньше было сокрыто в дальних уголках сердца», - объяснил владыка.

В завершении митрополит Антоний напомнил, что проблема именно в нас, и «нам бы стоило помнить, что быть православным нужно не только в храме или во время домашней молитвы. Быть православным нужно всегда и везде. И в соцсетях тоже».