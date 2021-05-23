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Украинским миротворцам в Демократической Республике Конго пришлось эвакуироваться в связи с извержением вулкана Ньирагонго.

Как сообщается, вертолетный отряд вместе с вооружением и военной техникой был вывезен в безопасное место.

«При перемещении личный состав действовал согласно плану эвакуации, утвержденному высшим руководством ВСУ. В настоящее время военнослужащие в полном составе вернулись в базовый лагерь», — говорится в сообщении.

Извержение Ньирагонго на границе ДРК и Руанды началось 22 мая.
ForUm

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