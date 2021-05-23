В воскресенье, 23 мая, на большей территории Украины будет солнечная погода и температура воздуха поднимется до +25°, однако с понедельника начнутся дожди.
Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра и синоптика Натальи Диденко, сообщившей о циклоне, который накроет большую часть страны.
Погода 24 мая
«Днем в воскресенье будет дожди разве что в Сумской области, освободив большинство областей для солнца. Однако в западных областей начнет подбираться циклон, который в понедельник накроет, иногда даже сильными дождями, значительную часть Украины», — рассказала она.
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