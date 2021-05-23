В результате падения воздушного шара в Хмельницкой области погиб 53-летний житель Прилук Черниговской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

«Его жена, другие пассажиры, а также 28-летний пилот, который является жителем Киева, получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в медицинские учреждения», — говорится в сообщении.

Трагедия произошла в районе села Кульчиевцы Каменец-Подольского района.

По имеющимся данным, шар, в корзине которого находились шесть человек, задел линию электропередачи.

По данному факту правоохранители начали уголовное производство по ч. 3 статьи 281 УК Украины (нарушение правил воздушных полетов). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.