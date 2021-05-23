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В северо-западной провинции Ганьсу в Китае 21 человек погиб во время ультрамарафона.

Об этом сообщает портал Sina со ссылкой на заявление спасательного штаба.

Забег на 100 км стартовал в субботу, 22 мая, недалеко от города Байинь, в ходе проведения произошло резкое ухудшение погодных условий. На высокогорном этапе ультрамарафона снизилась температура, пошел град вместе с порывами шквального ветра. Вскоре бегуны сообщили, что чувствуют снижение температуры тела.

В результате, 151 из 172 участников ультрамарафона были эвакуированы. Из них восемь получили легкие травмы и были госпитализированы.

На место были отправлены 700 спасателей, которые организовали поиски пропавших без вести бегунов.
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