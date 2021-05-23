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За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 2 533 человек, зафиксировано 89 летальных случаев, 8 937 пациентов выздоровели. Всего за сутки сделали 34 506 тестов.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро воскресенья, 23 мая.

Показатель заболеваемости традиционно снизился на выходных. Днем ранее COVID-19 диагностировали у 4606 человек.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

г. Киев — 73 случая;

Винницкая область — 68 случаев;

Волынская область — 74 случая;

Днепропетровская область — 453 случая;

Донецкая область — 182 случая;

Житомирская область — 75 случаев;

Закарпатская область — 21 случай;

Запорожская область — 73 случая;

Ивано-Франковская область — 67 случаев;

Киевская область — 178 случаев;

Кировоградская область — 26 случаев;

Луганская область — 43 случаев;

Львовская область — 67 случаев;

Николаевская область — 160 случаев;

Одесская область — 143 случая;

Полтавская область — 35 случаев;

Ровенская область — 101 случай;

Сумская область — 92 случая;

Тернопольская область — 63 случая;

Харьковская область — 188 случаев;

Херсонская область — 148 случаев;

Хмельницкая область — 46 случаев;

Черкасская область — 47 случаев;

Черновицкая область — 39 случаев;

Черниговская область — 71 случай.

Всего за все время пандемии в Украине заболел 2 182 521 человек, из них 1 950 562 выздоровели, летальных случаев — 49 368.

В Украине действует адаптивный карантин, страну поделили на зоны.

В красной зоне не осталось ни одной области. По состоянию на 23 мая в оранжевой находится только Донецкая область, остальные регионы — в желтой.

Напомним, Шмыгаль заявил, что все желающие смогут вакцинироваться от COVID-19 бесплатно.
ForUm

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