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Председатель парламента Дмитрий Разумков заявил, что вопрос трубопровода "Северный поток-2"должен быть на повестке дня во всех ветвях власти. Цель Украины - чтобы проект не был закончен.

Об этом сообщает прессслужба Верховной Рады.

По его словам, Украина должна сделать так, чтобы "Северный поток-2" не был достроен.

«Это первоочередная задача, которая стоит перед украинскими политиками», - цитирует пресс-служба слова Разумкова.

Спикер парламента отметил, что парламент оперативно проголосовал за обращение к Конгрессу США относительно санкций на участников строительства газопровода "Северный поток-2".

«Не откладывая этот вопрос на потом, парламент проголосовал за соответствующее обращение. Поскольку в стране остро стоит вопрос национальной экономической безопасности», - подчеркнул он.
ForUm

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