США ввели санкции против четырех российских компаний и 13 судов, связанных со строительством газопровода Северный поток-2. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

Ограничения коснутся компаний Коксохимтранс, Мортранссервис, госучреждения Морская спасательная служба и Самарского теплоэнергетического имущественного фонда. При этом Минфин США разрешил сотрудничество с Морской спасательной службой в других сферах.

Также в санкционном списке 13 судов: Академик Черский (трубоукладчик), Артемис оффшор, Бахтемир, Балтийский исследователь, Финвал, Капитан Беклемишев, Мурман, Нарвал, Сивуч, Спасатель Карев, Умка, Владислав Стрижов и Юрий Топчев.

Напомним, Рада призвала США не допустить запуска «Северного потока-2».