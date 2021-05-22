В Украину в течение января-марта 2021 года было импортировано 136,8 тыс. автотранспортных средств на 1,17 млрд долларов. Это почти на 176 млн долларов больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщает Укравтопром в пятницу, 21 мая.

Отмечается, что за первый квартал 2021 года в Украину было ввезено 125,8 тыс. легковых авто (на 9% больше, чем за аналогичный период 2020 года) на 930,6 млн долларов.

Также было приобретено 297 автобусов (на 40% меньше) на 9,1 млн долларов; 1077 грузовых и специальных автомобилей (на 1% меньше) на 230,2 млн долларов.