также в разделеПроисшествия
На Киевщине в страшном ДТП погиб военнослужащий 6
В Ривне произошло ДТП с участием трех авто 9
На Донбассе снайпер тяжело ранил украинского военного 19
Пострадавший в ДТП пьяный мотоциклист устроил дебош в больнице 14
На Прикарпатье грузовик упал с моста в реку, погибли 2 человека 10
Вчера оккупанты 10 раз обстреляли украинские позиции 9
ООС: Боевики снизили количество обстрелов 16
В Черкассах умер школьник, получивший ранение в тире 21
В Северодонецке на детской площадке взорвался боеприпас, пострадал ребенок 14
На Донбассе за сутки зафиксировано 6 обстрелов 9
В горах Турции ищут пропавшую в начале мая украинку 32
Двое украинцев погибли в ДТП в Турции 13
Боевики обстреливают позиции ВСУ из жилых кварталов, снайпер ранил военного 9
В Украине – 4095 новых случаев COVID, почти тысячу – госпитализировали 16
В Польше умерла украинка, пострадавшая в автобусной аварии в начале марта 11
На Ривненщине перевернулся автобус с людьми 11
Боевики «ЛНР» танком проехались по кладбищу, разрушив часть могил 25
Непогода обесточила в Украине 120 сел 235

Подразделения сепаратистов обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в результате чего ранения получили трое украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в пятницу, 21 мая.

Указано, что обстрел произошел в полосе ответственности ОТУ Север вблизи населенного пункта Луганское.

«Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья украинских защитников – удовлетворительное», – говорится в сообщении.

Бойцы ВСУ открывали ответный огонь на вражеские обстрелы.

В штабе добавили, что на месте происшествия работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВСУ.

Напомним, Генсек НАТО и Макрон обсудили ситуацию на Донбассе.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

35
Теги