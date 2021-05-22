Подразделения сепаратистов обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в результате чего ранения получили трое украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в пятницу, 21 мая.

Указано, что обстрел произошел в полосе ответственности ОТУ Север вблизи населенного пункта Луганское.

«Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья украинских защитников – удовлетворительное», – говорится в сообщении.

Бойцы ВСУ открывали ответный огонь на вражеские обстрелы.

В штабе добавили, что на месте происшествия работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВСУ.

Напомним, Генсек НАТО и Макрон обсудили ситуацию на Донбассе.