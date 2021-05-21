Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Париж обсудил присутствие российских войск на границе Украины с французским президентом Эммануэлем Макроном.

Как сообщает «Европейская правда», об этом Столтенберг рассказал на брифинге после встречи.

«Мы также обсудили ситуацию в Украине. Россия еще сохраняет войска в и вокруг Украины. Сейчас там больше военных, чем во время недавней эскалации. Поэтому нам нужно мирное решение», - сказал Столтенберг.

Он отметил активную роль Франции в Нормандском формате для разрешения ситуации в Донбассе.

«НАТО сохраняет бдительность, потому что это часть российской агрессивного поведения. В то же время мы остаемся верны нашему двустороннему подходу обороны и диалога с Россией», - добавил генсек.