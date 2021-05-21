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Прокуратура Автономной республики Крым начала уголовное производство по факту незаконных поставок на временно оккупированную территорию полуострова Крым оборудования европейских компаний «Siemens AG» и «Grundfos AG».

Как сообщила пресс-служба ведомства, оборудование для функционирования водных сооружений было доставлено на полуостров с использованием субъектов хозяйствования Российской Федерации и в обход санкционных запретов Европейского Союза.

Досудебное расследование будет проводить следственное управление ГУ Службы безопасности Украины в АР Крым.

О поставке двух газовых турбин Siemens в порт Севастополя с Таманского полуострова стало известно 5 июля 2017 года. Позже в Крыму были обнаружены еще две турбины немецкого производства.

Согласно результатам расследования Reuters, российская компания "Технопромэкспорт" изначально закупила технику для строительства электростанции на Тамани. В заявлении, распространенном 21 июля 2017 года, руководство Siemens заявило, что российские партнеры направили оборудование в Крым в нарушение договорных обязательств и в нарушение санкций, наложенных ЕС на аннексированный Россией украинский регион. Концерн принял решение приостановить поставки оборудования для электростанций подконтрольным государству российским компаниям, продать свою долю в российском СП и разорвать ряд лицензионных соглашений.
ForUm

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